زيلينسكي يقرّ بأن القتال على الجبهة صعب لكن أوكرانيا "تهيمن"

زيلينسكي: الهجمات شرسة للغاية

أقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن قواته تواجه قتالا صعبا في مواجهة القوات الروسية على طول خط الجبهة، الا أن كييف "تهيمن" على رغم ذلك.



وقال زيلينسكي إن "المحتلين يحاولون وقف رجالنا بكل ما أوتوا من قوة. الهجمات شرسة للغاية"، مؤكدا أن القتال "صعب في كل مكان. لكن مهما فعل العدو، قوة أوكرانيا هي التي تهيمن".