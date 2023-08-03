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اصابة 52 شخصا وتوقيف نحو مئة في مواجهات خلال مهرجان اريتري في السويد
أخبار دولية
2023-08-03 | 16:09
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اصابة 52 شخصا وتوقيف نحو مئة في مواجهات خلال مهرجان اريتري في السويد
أصيب أكثر من 50 شخصا وأوقف نحو مئة في ستوكهولم الخميس، مع اندلاع اشتباكات في مهرجان اريتري مؤيد للحكومة، بحسب ما أعلنت الشرطة ومسؤولون في قطاع الصحة، بينما قام متظاهرون مناهضون للحكومة بإتلاف ممتلكات في الموقع.
وقالت الشرطة في بيان: "جرى تجمع عام آخر بالقرب من موقع المهرجان اندلعت خلاله أعمال شغب عنيفة"، كاشفة أنها أوقفت "نحو مئة شخص".
وبحسب الشرطة، فإن قواتها بقيت في موقع الحادث في إحدى ضواحي شمال غرب ستوكهولم وانها "تواصل جهودها لإيقاف الأعمال الإجرامية واستعادة النظام".
وأكدت الشرطة فتح تحقيق في أعمال شغب عنيفة وإضرام نيران بالإضافة إلى عرقلة عمل الشرطة وخدمات الإنقاذ.
وذكرت صحيفة "اكسبريسن" أنه تم السماح لنحو ألف متظاهر مناهض للحكومة بتنظيم احتجاج في مكان قريب لكنهم اخترقوا حاجزا للشرطة أثناء اقتحامهم المهرجان.
وقالت الصحيفة إن المحتجين قاموا بهدم خيام المهرجان واستخدموا اوتدة الخيام كأسلحة ضد الشرطة وقاموا أيضا برشق عناصرها بالحجارة.
وقالت الشرطة إن 52 شخصا على الأقل احتاجوا إلى الرعاية الطبية إما في الموقع أو في عيادات ومستشفيات.
وقالت هيئة الرعاية الصحية الإقليمية في منطقة ستوكهولم في بيان منفصل إنه بحلول الساعة السابعة مساء، تم نقل 15 شخصا إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأوضحت الهيئة التي ارسلت وحدات عدة إلى موقع الحادث أن هناك ثمانية اصيبوا "بجروح خطرة" فيما أصيب السبعة الآخرون بجروح "طفيفة".
ويقام مهرجان اريتريا-اسكندنافيا منذ سنوات عدة ويضم ندوات ومناقشات ومحاضرات، فضلاً عن عروض موسيقية وبازار.
ومن المقرر أن يعقد من الخميس حتى الأحد.
أخبار دولية
مواجهات
مهرجان اريتري
السويد
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