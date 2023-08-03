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واشنطن تعتزم نشر قوات عسكرية على متن ناقلات نفط لردع إيران عن مصادرتها
أخبار دولية
2023-08-03 | 17:34
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واشنطن تعتزم نشر قوات عسكرية على متن ناقلات نفط لردع إيران عن مصادرتها
تعتزم الولايات المتحدة نشر قوات عسكرية على متن ناقلات نفط تجارية تمر عبر الخليج في إطار جهودها لردع إيران عن احتجاز السفن، وفق ما أفاد مسؤول الخميس.
وقال المسؤول الذي طلب حجب هويته: "هناك مساع... لنشر حراسة أمنية مكونة من عناصر من مشاة البحرية على متن ناقلات تجارية تمر من مضيق هرمز وبالقرب منه لتشكل طبقة دفاعية إضافية لهذه السفن المعرضة للخطر".
وشدد في تصريح لوكالة فرانس برس على ضرورة تلقي طلب لفعل ذلك لأن السفن خاصة، قائلا: "نجري الاستعدادات للتنفيذ في حال وجود اتفاقات نهائية للقيام بذلك".
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