بعد مثوله أمام المحكمة... ترامب يندد بـ"يوم حزين جدا" للولايات المتحدة

ندد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بـ"يوم حزين جدا" للولايات المتحدة بعد مثوله أمام محكمة فدرالية في واشنطن.



وقال الملياردير الجمهوري الذي مثل أمام القضاء الفدرالي بتهم تآمر لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية للعام 2020، إنه يتعرض للاضطهاد باعتباره "خصما سياسيا"، وقد دفع ببراءته من التهم الموجهة إليه.