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قتلى في تحطم حافلة في المكسيك

أخبار دولية
2023-08-04 | 01:08
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قتلى في تحطم حافلة في المكسيك
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قتلى في تحطم حافلة في المكسيك
قضى 17 شخصا على الأقل وأصيب 22، نتيجة سقوط حافلة تقل مواطنين ومهاجرين في وادٍ بشمال شرق المكسيك، وفق ما أعلنت الحماية المدنية.
   
وذكرت وسائل إعلام محلية أن بين القتلى مواطنين من الهند ودول إفريقية، بينما لم ترد تفاصيل أخرى عن جنسية الركاب ولا عن عدد الأجانب من بين الضحايا.
   
وذكر تقرير صادر عن الحماية المدنية بولاية ناياريت على ساحل المحيط الهادئ أن بين الضحايا "14 بالغًا وثلاثة قصّر".
   
ونُقل المصابون الـ22 إلى مستشفى، في حين أنّ راكبًا واحدًا فقط لم يتعرّض لأذى.
   
ووقع الحادث حوالى الساعة 02,45 بالتوقيت المحلي (09,45 ت غ) بينما كانت الحافلة متوجهة من مكسيكو سيتي إلى تيخوانا (شمال غرب) على الحدود مع الولايات المتحدة (إجمالي 2750 كم)، وفق الحماية المدنية.
   
وسقطت الحافلة في واد بعمق 50 مترا، وذكرت وسائل إعلام مكسيكية أن سبب الحادثة نوم السائق من الإرهاق.

أخبار دولية

حافلة

المكسيك

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