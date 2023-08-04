انقلابيو النيجر يُبطلون اتفاقيات عسكرية مع فرنسا وينهون مهمّات سفراء بلادهم في هذه الدول

أعلن الانقلابيّون في النيجر إبطال اتفاقيّات عسكريّة عدّة مبرمة مع فرنسا تتعلّق خصوصا بـ"تمركز" الكتيبة الفرنسيّة وبـ"وضع" الجنود الموجودين في إطار المعركة ضدّ الجهاديّين.



وأوضح أحد أعضاء المجلس العسكري الانقلابي، أنّه وفي مواجهة موقف فرنسا وردّ فعلها تجاه الوضع في النيجر، "قرّر المجلس الوطني لحماية الوطن إبطال اتفاقيّات التعاون مع هذه الدولة في مجال الأمن والدفاع".

أيضا، أعلن مُنفّذو الانقلاب العسكري "إنهاء" مهمّات سفراء بلادهم لدى فرنسا والولايات المتحدة ونيجيريا وتوغو.



وأكدوا أنهم سيردّون "فورا" على أيّ "عدوان أو محاولة عدوان" ضدّ بلادهم من جانب المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا (إكواس).