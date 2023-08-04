روسيا تحبط هجوما أوكرانيا على قاعدة في البحر الأسود

أحبطت روسيا، في ساعة مبكرة من يوم الجمعة، هجوما أوكرانيا ليلا على إحدى قواعدها في البحر الأسود.



وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن " القوات المسلحة الأوكرانية، مستخدمة زورقين مسيّرين، حاولت الليلة، شن هجوم على قاعدة نوفوروسييسك التابعة للقوات المسلحة الروسية"، مؤكدة أن السفن الروسية دمرت الزورقين المسيرين.