الصين تخفف شروط التأشيرات والإقامة في المدن لتعزيز إقتصادها

الصين تخفف شروط التأشيرات والإقامة في المدن لتعزيز إقتصادها

أعلنت الصين إجراءات إدارية لدعم اقتصادها تسمح بموجبها لبعض الأجانب بالحصول على تأشيرات دخول لدى الوصول إلى أراضيها وتمكن أهالي المناطق الريفية من الإقامة بسهولة أكبر في المدن.



وتهدف هذه التسهيلات إلى "تعزيز حرية تنقل الأفراد والمركبات والمعلومات والمعطيات"، حسبما ذكر مسؤول من وزارة الأمن العام الخميس.



وتراجع زخم إنتعاش الصين في مرحلة ما بعد كوفيد في الأشهر القليلة الماضية، على وقع إنخفاض الإستهلاك وأزمة في قطاع العقارات.