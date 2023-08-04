بولندا توقف بيلاروسيًا يشتبه في أنه تجسس لحساب روسيا

أعلن وزير الداخلية البولندي ماريوس كامينسكي الجمعة أن بولندا أوقفت بيلاروسيًا للإشتباه في أنه جزء من "شبكة تجسس روسية".وقال كامينسكي على منصة X (تويتر سابقًا): "شارك البيلاروسي ميخائيل أ. في إستطلاع منشآت عسكرية وموانئ. كذلك، قام بأنشطة دعائية لحساب روسيا"، مضيفًا أن المشتبه فيه هو الشخص الـسادس عشر الذي يلقى القبض عليه، على صلة بشبكة التجسس المفترضة.