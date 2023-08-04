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إثيوبيا تعلن "حالة طوارىء" إثر مواجهات مسلحة في منطقة أمهرة
أخبار دولية
2023-08-04 | 05:11
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إثيوبيا تعلن "حالة طوارىء" إثر مواجهات مسلحة في منطقة أمهرة
إثيوبيا تعلن "حالة طوارىء" إثر مواجهات مسلحة في منطقة أمهرة
أعلنت الحكومة الفدرالية الإثيوبية الجمعة "حالة الطوارىء" بعد مواجهات بين الجيش ومقاتلين محليين جرت في الأسابيع الماضية في منطقة أمهرة في شمال البلاد.
وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء أبيي أحمد أنه "لقد أصبح من الضروري إعلان حالة الطوارىء لأن وضعًا طرأ وبات من الصعب السيطرة على هذه الحركة غير المقبولة بموجب القانون الحالي".
لكن البيان لم يوضح ما إذا كانت "حالة الطوارىء" تطبق على منطقة أمهرة أو كل أنحاء البلاد.
ولم ترد حكومة أبيي على الفور على أسئلة وكالة فرانس برس.
أخبار دولية
إثيوبيا
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