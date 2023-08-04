ارتفاع عدد القتلى في انزلاق تربة في جورجيا

قُتل ستة أشخاص على الأقل وفُقد نحو 30 آخرين، في حادث انزلاق تربة شهدته منطقة راتشا الجبلية الواقعة في شمال غرب جورجيا>



وأشارت وزارة الداخلية الجورجية في بيانين منفصلين، إلى أنّه تمّ العثور على جثّتين في أعقاب الانهيار الأرضي الذي وقع الخميس ، كما عُثر على أربعة آخرون الجمعة.



وأكدت أنها تُواصل بلدية أوني وعناصر الإنقاذ العمل بلا كلل في منطقة الكارثة، لافة إلى أنه تم العثور على ست جثث أثناء عمليات البحث، حتى الآن.



وأفاد وزير البنية التحتية إراكلي كارسيلادزي الذي تفقد المكان، عن فقدان 35 شخصاً.



ونقلت وسائل إعلام جورجية عنه قوله "في الوقت الحالي، هناك 35 شخصاً ليس من الممكن الاتصال بهم".