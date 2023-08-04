الكرملين: التدخل الأجنبي لن يحل الأزمة في النيجر

رأى الكرملين أن التدخل الأجنبي لن يسمح بحل الأزمة في النيجر، في وقت دعا فيه الرئيس المخلوع محمد بازوم واشنطن والأسرة الدولية إلى التحرك.



واعتبر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لصحافيين أنه "من غير المرجح أن يسمح تدخل قوات من خارج المنطقة بتحسن الوضع"، داعيا في الوقت ذاته إلى "العودة سريعا إلى النظام الدستوري".