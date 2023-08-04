دعوة لوزير خارجية الكويت لزيارة إيران في خضم خلاف حول حقل للغاز

تلقّى وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح دعوة لزيارة إيران، نقلها إليه السفير الإيراني الجديد لدى الدولة الخليجية.



وتسلّم الصباح أوراق اعتماد السفير محمد توتونجي الذي نقل إليه رسالة من وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان تضمّنت دعوة لزيارة الجمهورية الإسلامية.



وجاءت الدعوة فيما أعلنت السعودية والكويت أنهما المالكين الوحيدين لحقل غاز متنازع عليه مع إيران، في إطار خلاف يشهد تصعيدا بعدما هددت طهران بمواصلة عمليات التنقيب.



ولطالما شكّل الحقل البحري المعروف بـ"آرش" في إيران و"الدرة" في الكويت والسعودية مصدر خلاف بين البلدان الثلاثة.