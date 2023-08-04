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مصدر أمني أوكراني لفرانس برس: مسيرات أوكرانية هاجمت قاعدة بحرية روسية

أخبار دولية
2023-08-04 | 07:40
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مصدر أمني أوكراني لفرانس برس: مسيرات أوكرانية هاجمت قاعدة بحرية روسية
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مصدر أمني أوكراني لفرانس برس: مسيرات أوكرانية هاجمت قاعدة بحرية روسية

مصدر أمني أوكراني لفرانس برس: مسيرات أوكرانية هاجمت قاعدة بحرية روسية

إستهدفت مسيرات أوكرانية قاعدة بحرية روسية في البحر الأسود، كما أعلن مصدر في أجهزة الأمن الأوكرانية لوكالة فرانس برس بعدما أشارت روسيا إلى هجوم على مرفأ نوفوروسييسك.
     
أظهر شريط فيديو حصلت عليه وكالة فرانس برس مسيرة بحرية تقترب من سفينة حربية قبل أن ينقطع البث قبيل الضربة.

وأكد المصدر في أجهزة الأمن الأوكرانية لوكالة فرانس برس "ضلوع هذا الجهاز في هجوم المسيرات".
 

أخبار دولية

مسيرات أوكرانية

البحر الأسود

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