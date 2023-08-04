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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا متفجرات على أسطح محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية
أخبار دولية
2023-08-04 | 09:25
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا متفجرات على أسطح محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا متفجرات على أسطح محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة أنها لم تعثر على أي ألغام أو متفجرات في موقع محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا بعدما تمكنت من الوصول إلى أسطح مبانيها وقاعات التوربينات.
وسيطرت القوات الروسية على أكبر منشأة نووية في أوروبا بعد وقت قصير من غزو أوكرانيا في شباط من العام الماضي، وتتبادل كييف وموسكو منذ ذلك الحين الإتهامات بالتخطيط للتسبب في حادث في الموقع.
وادعى الجيش الأوكراني أن أجسامًا أشبه بمتفجرات ثبتت على السطح الخارجي للمفاعلين الثالث والرابع في الموقع.
وأوضحت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان أنه "لم يلاحظ خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجود ألغام أو متفجرات على أسطح مباني المفاعلات في الوحدة 3 والوحدة 4 وقاعات التوربينات في محطة زابوريجيا، بعدما سمح لهم بالدخول بعد ظهر أمس".
أخبار دولية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية
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