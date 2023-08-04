أمن حماس يفرق تظاهرات ضد الأوضاع المعيشية الصعبة في قطاع غزة

فرقت قوات الأمن التابعة لحكومة حماس في قطاع غزة الجمعة مئات المتظاهرين المحتجين ضد أزمة انقطاع الكهرباء والأوضاع الانسانية الصعبة في القطاع المحاصر والفقير، بحسب القائمين على الحراك وشهود عيان.



وجاءت التظاهرة بعد دعوة اطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "للمشاركة في التظاهرات والمطالبة بحقوقكم العادلة وإعلاء صوتكم بكل سلمية ضد الظلم وانقطاع الكهرباء والأوضاع الإنسانية الصعبة".



وتجمع مئات المتظاهرين شمال مدينة غزة وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، الا ان أمن حماس قام بتفريقهم واعتقال عدد منهم بحسب شهود عيان.