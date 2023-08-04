ليتوانيا ستغلق نقطتي عبور حدوديتين مع بيلاروس

أعلنت ليتوانيا الجمعة أنّها ستغلق اثنين من معابرها الحدودية الستة مع بيلاروس بسبب مخاوف يثيرها وجود مرتزقة مجموعة "فاغنر" الروسية في الدولة المجاورة.وقال نائب وزير الداخلية الليتواني ارنولداس ابرامافيسيوس لوكالة فرانس برس "نعد لقرار إغلاق نقطتي عبور"، هما حاجزا سومسكو وتفيريسيوس، مؤكداً أنّ إعلاناً رسمياً ي هذا الشأن سيصدر الأسبوع المقبل.واستقبلت بيلاروس حليفة موسكو مقاتلين من مجموعة فاغنر بعد تمردهم الخاطف على مسؤولين عسكريين روس. وقدّر قادة ليتوانيا وبولندا المنضويتين في حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع وجود حوالى 4 آلاف مقاتل تابع لـ "فاغنر" على الأراضي البيلاروسية.ويبحث البلدان اتخاذ قرار مشترك بإغلاق حدودهما بالكامل مع بيلاروس، خشية أن يحاول مقاتلون من فاغنر اجتيازهما مدعين أنهم مهاجرون أو أن يمارسوا أي نوع من التعديات.وأقامت بولندا وليتوانيا سياجًا على طول حدودهما مع بيلاروس وروسيا، واتهمتا البلدين بالتخطيط لتسهيل عبور مهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي بهدف زعزعة استقراره.