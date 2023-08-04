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ثلاثة قتلى اثر أمطار غزيرة في سلوفينيا
أخبار دولية
2023-08-04 | 14:53
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ثلاثة قتلى اثر أمطار غزيرة في سلوفينيا
ثلاثة قتلى اثر أمطار غزيرة في سلوفينيا
عثر على جثث ثلاثة أشخاص، من بينهم سائحان هولنديان، اثر هطول أمطار غزيرة في سلوفينيا، حيث أدت انهيارات أرضية إلى منع الوصول إلى قرى وتعطيل حركة المرور في شمال شرق البلاد ووسطها.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة مايا أدليسيتش لوكالة فرانس برس إن "ثلاثة أشخاص قضوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية في حوادث مرتبطة بالطقس".
وأضافت أنه تم العثور على جثتي سائحين هولنديين في منطقة جبلية تضررت من العاصفة. كما عثر على جثة امرأة سلوفينية في منطقة غمرتها الفيضانات، بدون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وقد فتح تحقيق في ملابسات وفاتهم.
في الأثناء، أعلنت السلطات حالة تأهب قصوى بسبب هطول أمطار غزيرة بدأت ليل الخميس واستمرت الجمعة.
وقال وزير الدفاع ماريان ساريك لوسائل الإعلام إن "الوضع حرج"، فيما قطع رئيس الوزراء روبرت غولوب إجازته ودعا إلى اجتماع أزمة السبت.
ويساند الجيش فرق الإنقاذ لمساعدة السكان في المناطق الأكثر تضررا.
وأورد الموقع الإخباري "إن 1 إنفو" أنه تم إغلاق الطريق السريع الذي يربط العاصمة ليوبليانا بشمال البلاد بسبب فيضان أنهر دمر جسورا ومنازل عدة.
كما انقطعت الكهرباء عن نحو 16 ألف مسكن.
وقال مسؤول الحماية المدنية سريكو سيستان "بعض المناطق معزولة تماما والاتصالات متقطعة أيضا".
بدوره، يشهد جنوب النمسا المجاورة فيضانات ودعت السلطات سكان المناطق المتضررة إلى تجنب التنقلات.
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