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حريق على الحدود بين إسبانيا وفرنسا يمتد بسرعة
أخبار دولية
2023-08-05 | 00:05
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حريق على الحدود بين إسبانيا وفرنسا يمتد بسرعة
حريق على الحدود بين إسبانيا وفرنسا يمتد بسرعة
إندلع حريق غابة على ساحل البحر الأبيض المتوسط في إسبانيا على الحدود مع فرنسا ويمتد بشكل سريع الجمعة بسبب الرياح العاتية، ما أدى إلى عزل قرية ومنطقة تخييم في هذه المنطقة السياحية.
وقال حراس الغابات التابعون للحكومة الكاتولونية عبر منصة "إكس" إن المنطقة المتضررة من الحريق إمتدت لتشمل أكثر من 150 هكتارًا عند الساعة 7:25 مساء بالتوقيت المحلي (5:25 ت غ) مقابل 50 هكتارًا قبل ساعة من ذلك.
وأشارت الحماية المدنية إلى أنه بسبب الحريق في بورتبو، وهي بلدة إسبانية على الحدود مع فرنسا، أمر رجال الإطفاء الكاتالونيون بعزل بلدية كوليرا ومنطقة لا روفيلادا ومخيم سان ميكيل.
ويقطن قرية كوليرا 500 شخص. وتشهد تدفقًا كل صيف لسياح يأتون للإستجمام عند الشواطىء الإسبانية.
ويتسع موقع التخييم في سان ميكيل لـ720 شخصًا، بحسب موقع للحكومة الكاتالونية.
وتم إغلاق الطريق المؤدية إلى بورتبو على الحدود مع فرنسا بسبب الحريق.
أخبار دولية
حريق
إسبانيا
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