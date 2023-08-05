ترامب يدفع ببراءته من تهم جديدة في قضية الوثائق السرية

دفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الجمعة ببراءته من التهم الجديدة التي وجهت إليه على خلفية إساءة تعامله المفترض مع وثائق حكومية سرية للغاية.ووجهت إلى ترامب البالغ 77 عامًا ثلاث تهم جنائية إضافية في لائحة إتهام أصدرها الأسبوع الماضي المدعي الخاص جاك سميث.ودفع ترامب ببراءته من التهم الجديدة في إشعار مكتوب أرسله الجمعة إلى المحكمة التي تنظر في القضية في فلوريدا.كما تنازل المرشح الأوفر حظًا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لإنتخابات الرئاسية عام 2024 عن حقه في التواجد في جلسة 10 آب التي ستتلى فيها الإتهامات الجديدة.وجاء الإشعار غداة دفع ترامب ببراءته أمام محكمة فدرالية في واشنطن من تهم التآمر لقلب نتائج إنتخابات 2020.ومن المقرر أن يحاكم الملياردير الجمهوري في فلوريدا في أيار من العام المقبل بزعم أنه أخذ وثائق سرية إلى منتجعه مارالاغو ورفضه إعادتها.