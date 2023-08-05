فرنسا تندد بلجوء الإنقلابيين في النيجر إلى "القمع الإستبدادي"

نددت الخارجية الفرنسية مساء الجمعة بلجوء العسكريين الإنقلابيين في النيجر إلى "القمع الإستبدادي"، واصفة الوضع بأنه "غير مقبول".وقالت المتحدثة بإسم الوزارة آن كلير لوجاندر في مقابلة مع قناة "بي إف إم تي في": "حدث قمع إستبدادي في الأيام الأخيرة مع توقيف أعضاء في الحكومة عينهم الرئيس المنتخب ديموقراطيًا محمد بازوم وتوقيف نشطاء في المجتمع المدني وتجميد نشاط الأحزاب السياسية ومنع التظاهرات وحظر بث وسائل إعلام حرة ومستقلة".وأشارت إلى "صحافيين يتعرضون للتهديد أثناء عملهم يوميًا".كما أعلنت آن كلير لوجاندر أن ظروف إحتجاز الرئيس بازوم آخذة في التدهور، لافتة إلى معلومات نقلتها سفيرة النيجر في فرنسا عائشة بولاما كاني.وأوضحت أن بازوم محتجز رهينة، ولم يعد لديه كهرباء ولم يعد بإمكانه الوصول إلى هواتفه.