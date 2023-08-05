الولايات المتحدة "تجمد" بعض برامج المساعدات لحكومة النيجر

الولايات المتحدة "تجمد" بعض برامج المساعدات لحكومة النيجر

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة تعليق بلاده بعض برامج المساعدات المخصصة لحكومة النيجر، بعد أكثر من أسبوع على الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.



وقال بلينكن في بيان إن "الحكومة الأميركية توقف مؤقتًا بعض برامج المساعدات الخارجية التي تستفيد منها حكومة النيجر"، دون أن يذكر تفاصيل عن تلك البرامج.



وأضاف أن "المساعدات الإنسانية والغذائية المنقذة للحياة ستستمر، كما ستواصل الولايات المتحدة القيام بعمليات دبلوماسية وأمنية لحماية أفرادها هناك."



وتأتي هذه الخطوة مع إعلان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) الجمعة في ختام إجتماع لقادة جيوش دولها التوافق على خطة "لتدخل عسكري محتمل" ضد الإنقلابيين.