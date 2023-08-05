الأرجنتين تقترض 775 مليون دولار من قطر لسداد جزء من ديونها لصندوق النقد الدولي

الأرجنتين تقترض 775 مليون دولار من قطر لسداد جزء من ديونها لصندوق النقد الدولي

أعلنت الحكومة الأرجنتينية الجمعة أنها ستستخدم قرضًا من قطر بقيمة 775 مليون دولار لسداد جزء من ديونها لصندوق النقد الدولي، بانتظار موافقة الصندوق على صرف دفعة من قرض لبوينوس ايرس بقيمة 7,5 مليار دولار.



وقال مصدر في وزارة الإقتصاد الأرجنتينية إن العملية تسمح لقطر بإقراض الأرجنتين من حقوق السحب الخاصة بما يعادل 775 مليون دولار.



وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته أنها المرة الأولى في التاريخ التي تجري فيها قطر عملية إئتمانية مع الأرجنتين، مشيرًا إلى أن ذلك يتيح للدولة الأميركية الجنوبية دفع دين مستحق عليها دون إستخدام إحتياطاتها.



وتفاوض وزير الإقتصاد الأرجنتيني سيرخيو ماسا "بسرية تامة" على العملية مع فريق إقتصادي قطري.