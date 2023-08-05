تضرر ناقلة نفط روسية في هجوم لطائرات مسيرة أوكرانية

تضرر ناقلة نفط روسية في هجوم لطائرات مسيرة أوكرانية

أصيبت ناقلة نفط روسية بأضرار في مضيق كيرتش إثر استهدافها من قبل طائرات أوكرانية مسيرة، ما أدى إلى توقف حركة المرور لفترة وجيزة على الجسر الإستراتيجي الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا، وفق ما أفادت وسائل إعلام في موسكو صباح السبت.



ونقلت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء عن مركز الإنقاذ البحري أن الناقلة أصيبت وتعرضت لأضرار، وقد وصلت قاطرتان إلى موقع الهجوم.



وأشارت تاس إلى أنه لم يتسرب أي مواد من الناقلة التي كان على متنها 11 شخصًا.



وكشفت صحيفة موسكو تايمز أن السفينة هي ناقلة النفط والمواد الكيماوية "SIG" الخاضعة لعقوبات أميركية لتزويدها الطائرات الحربية في سوريا بالوقود.



وقال فلاديمير روغوف المسؤول الروسي في منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا إن العديد من أفراد طاقم السفينة أصيبوا بسبب الزجاج المتطاير جراء الهجوم.



وكتب روغوف على تلغرام أنه "كان بالإمكان رؤية الإنفجار على السفينة من شبه جزيرة القرم التي اعتقد سكانها أنه إنفجار بالقرب من مستوطنة ياكوفينكوفو القريبة من جسر القرم".