الحكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الفساد

الحكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الفساد

حكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان السبت بالسجن ثلاث سنوات لإدانته بتهمة الكسب غير المشروع في قضية تتعلق بتلقيه هدايا أثناء تولي منصبه، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي.



وأورد التلفزيون الباكستاني: "أعلن القاضي همايون ديلوار أنه تم إثبات التورط في ممارسات فساد".



ولم يكن خان حاضرًا في المحكمة وأصدر القاضي أمرًا باعتقاله.

