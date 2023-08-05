توقيف عمران خان بعد الحكم عليه بالسجن 3 سنوات في باكستان

توقيف عمران خان بعد الحكم عليه بالسجن 3 سنوات في باكستان

أوقف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان السبت بعد حكم عليه بالسجن لثلاث سنوات لإدانته بتهمة الكسب غير المشروع في قضية تتعلق بتلقيه هدايا أثناء تولي منصبه، بحسب الشرطة ومسؤولين.



وقال عطالله طرار المساعد الخاص لرئيس الوزراء شهباز شريف للصحافيين: "تلقيت للتو معلومات تفيد بتوقيف عمران خان". وأعلنت الشرطة في لاهور أن شرطة إسلام أباد هي التي أوقفته.



وأشار التلفزيون الباكستاني إلى أن "القاضي همايون ديلوار أعلن أنه تم إثبات التورط في ممارسات فساد".



ويواجه خان أكثر من 150 قضية منذ الإطاحة به في نيسان العام الماضي في تهم يقول إن دوافعها سياسية.



وأكد فريق خان القانوني أنه سيستأنف الحكم.



وقال أحد اعضاء الفريق: "من المهم أن نذكر أنه لم تتوفر أي فرصة لتقديم شهود ولم يتم تخصيص وقت لجمع الحجج".

