حريق ضخم في مبنى الأوقاف في مصر

حريق ضخم في مبنى الأوقاف في مصر



إندلع حريق ضخم في مبنى وزارة الأوقاف المصرية القديم، ويجري العمل للسيطرة عليه فيما لم تسجل أي إصابات.



ويذكر أن المبنى خال من الموظفين، حيث انتقلت الوزارة منذ عدة أسابيع إلى العاصمة الإدارية.