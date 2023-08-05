السعودية تستضيف محادثات بشأن أوكرانيا

السعودية تستضيف محادثات بشأن أوكرانيا



تستضيف السعودية محادثات حول الحرب في أوكرانيا السبت والأحد، في مسعى سياسي جديد للمملكة.



وأعلنت الرياض عقد إجتماع لمستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول اليوم في جدة من أجل بحث "الأزمة الأوكرانية"، وفق ما جاء في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية.



وأكد البيان إستعداد المملكة للقيام بمساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم.



وأفاد دبلوماسيون في الرياض إطلعوا على الإستعدادات لوكالة "فرانس برس" بأن الدعوات وجهت إلى حوالي 30 دولة، وروسيا ليست من بينها.



ويأتي ذلك في أعقاب المحادثات التي أجريت في حزيران في كوبنهاغن والتي لم تسفر عن بيان رسمي.



وقال الدبلوماسيون إن هدف المحادثات إشراك مجموعة من الدول في نقاشات حول مسار السلام، ولا سيما أعضاء كتلة "بريكس" التي تضم إلى روسيا كلًا من البرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، وهي بلدان تبنت مواقف أكثر حيادية بشأن الحرب فامتنعت عن الوقوف بجانب أوكرانيا بدون دعم الغزو الروسي.