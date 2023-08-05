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فيضانات توقع 10 قتلى على الأقل في منطقة متاخمة لبكين

أخبار دولية
2023-08-05 | 06:37
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فيضانات توقع 10 قتلى على الأقل في منطقة متاخمة لبكين
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فيضانات توقع 10 قتلى على الأقل في منطقة متاخمة لبكين

فيضانات توقع 10 قتلى على الأقل في منطقة متاخمة لبكين

أوقعت الأمطار الغزيرة التي تهطل منذ أسبوع على شمال الصين عشرة قتلى إضافيين على الأقل السبت وتسببت بفقدان 18 شخصًا في إقليم خبي المتاخم لبكين، كما أعلنت السلطات.
     
وأعلن هذه الحصيلة الموقتة مسؤولو باودينغ، إحدى أكثر المدن تضررًا وتقع على بعد حوالى 150 كلم من بكين.
     
وتأثرت مناطق بأكملها في شمال الصين بالأمطار الغزيرة التي كانت بحجم تاريخي وشهدتها بكين والمناطق المحيطة بها.
     
وتسببت الأمطار في فيضانات كبيرة وأضرار جسيمة.

أخبار دولية

فيضانات

قتلى

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