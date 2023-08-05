الجيش الروسي يعلن سيطرته على بلدة في شمال شرق أوكرانيا

الجيش الروسي يعلن سيطرته على بلدة في شمال شرق أوكرانيا



أعلن الجيش الروسي سيطرته على بلدة في شمال شرق أوكرانيا حيث تشن قوات موسكو هجوما منذ عدة أسابيع خلافا لما يحصل على الجبهة الجنوبية حيث تصد هجوما أوكرانيا مضادا.



وقالت وزارة الدفاع على تلغرام "في منطقة كوبيانسك، تم تحرير بلدة نوفوسيليفسكي بفضل التحركات الكفوءة والمهنية للوحدات" الروسية.

