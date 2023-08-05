مقتل ثلاثة مدنيين في غارة روسية على غربي إدلب

قُتل ثلاثة مدنيين على الأقل وأصيب ستة آخرون بجروح في غارات جوية روسية على ضواحي مدينة إدلب بشمال غرب سوريا السبت، على ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.وقال المرصد "غارات جوية روسية صباح اليوم" على غربي إدلب أوقعت ثلاثة قتلى "من أفراد عائلة واحدة بينهم سيدة وطفل و6 جرحى"، مضيفا أن فرق الإنقاذ تعمل على انتشالهم من تحت الأنقاض.