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الادعاء ضد ترامب يطلب إصدار أمر احترازي ضده بعد إصداره منشورا تهديديا
أخبار دولية
2023-08-05 | 12:06
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الادعاء ضد ترامب يطلب إصدار أمر احترازي ضده بعد إصداره منشورا تهديديا
طلب الادعاء من قاض أميركي الحد من المعلومات التي يمكن للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عرضها علنا في ما يتعلّق بالاتهام الاخير الموجّه إليه، مشيرين إلى منشور تهديدي له وصفه فريق حملته الانتخابية بأنه "خطاب سياسي".
المدّعي الخاص جاك سميث الذي وجّه الاتهامات لترامب بالسعي إلى عكس نتائج انتخابات العام 2020، أصدر مساء الجمعة مذكّرة حضّ فيها قاضية فدرالية على إصدار أمر احترازي في ما يتعلّق بالأدلة التي تكشف في مرحلة ما قبل المحاكمة لمنع الرئيس السابق من كشف تفاصيل القضية.
يأتي التطور الأخير بعد ساعات على تجاهل ترامب تحذيرا كان قاض قد وجّهه إليه بوجوب عدم مناقشة القضية مع أي من الشهود المحتملين بنشره ما اعتبر تهديدا صارخا على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال".
وجاء في منشور الرئيس السابق "إذا لاحقتموني، سوف ألاحقكم".
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