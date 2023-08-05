غرق قاطرة إثر اصطدامها بناقلة تعبر قناة السويس وفريق الانقاذ البحري يعمل على انتشالها

أعلن رئيس هيئة قناة السويس في مصر الفريق أسامة ربيع اليوم السبت، الدفع بفريق الإنقاذ البحري والرافعة لانتشال القاطرة "فهد" جراء تصادمها مع إحدى الناقلات العابرة للقناة، بحسب وكالة "روسيا اليوم".



وقال ربيع ان أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع حادث تصادم الناقلة "CHINAGAS LEGEND" والقاطرة "فهد" التابعة للهيئة بالكيلومتر 51 بمنطقة البلاح، ما أسفر عن غرق الأخيرة.



وأوضح رئيس الهيئة أن التصادم وقع خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هونغ كونغ، مع القاطرة "فهد" التابعة للهيئة في نطاق منطقة البلاح، ما أدى إلى حدوث شروخ في جسم القاطرة وتسرب المياه إليها، ثم غرقها.