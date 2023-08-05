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جريح بهجوم في تل أبيب ومقتل المنفذ

أخبار دولية
2023-08-05 | 14:58
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جريح بهجوم في تل أبيب ومقتل المنفذ
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جريح بهجوم في تل أبيب ومقتل المنفذ

أصيب رجل بجروح بالغة مساء السبت في "هجوم إرهابي" في تل أبيب قُتل منفذه، وفق ما أفادت الشرطة وأجهزة الاسعاف الاسرائيلية.
     
وقالت الشرطة إنها تلقت معلومات تتصل بـ"هجوم بسلاح ناري في شارع مونتيفيور في تل أبيب".
     
وذكرت خدمة إسعاف نجمة داود الحمراء أن رجلا أصيب بجروح بالغة، مضيفة أنه "نقل إلى مستشفى ايشيلوف ولا يزال في وضع حرج".

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