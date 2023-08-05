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قتلى في قصف روسي على مركز لنقل الدم في أوكرانيا

أخبار دولية
2023-08-05 | 16:26
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قتلى في قصف روسي على مركز لنقل الدم في أوكرانيا
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قتلى في قصف روسي على مركز لنقل الدم في أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أن القوات الروسية قصفت مركزا لنقل الدم في منطقة خاركيف، مضيفا أنه تم الإبلاغ عن سقوط "قتلى وجرحى".
     
وقال زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي إن "قنبلة جوية موجهة" أصابت المركز في مدينة كوبيانسك على بعد بضع عشرات من الكيلومترات من الحدود الروسية.
     
وتابع "هناك قتلى وجرحى"، مضيفا أن "عناصر الإطفاء يعملون على إخماد النيران".

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