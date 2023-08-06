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الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتفقد مصانع أسلحة ويحض على زيادة الانتاج

أخبار دولية
2023-08-06 | 00:01
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الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتفقد مصانع أسلحة ويحض على زيادة الانتاج
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الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتفقد مصانع أسلحة ويحض على زيادة الانتاج

كيم جونغ أون سلط الضوء على تحديث الأسلحة الصغيرة

تفقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون العديد من مصانع الأسلحة الرئيسية في البلاد هذا الأسبوع، بينها منشآت تنتج محركات صواريخ كروز، حيث دعا خلال جولته إلى زيادة الانتاج، وفق ما أوردت وسائل إعلام رسمية الأحد. 
     
وتأتي هذه الجولة التفقدية التي استمرت ثلاثة أيام بعد أقل من أسبوعين على حضور كيم عرضا عسكريا ضخما مع مسؤولين روس وصينيين جرى خلاله استعراض أحدث أسلحة كوريا الشمالية، وخصوصا الصواريخ البالستية العابرة للقارات والطائرات المسيّرة. 
 
     
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية أن كيم زار مصنعا لإنتاج محركات للطائرات المسيّرة العسكرية، إضافة إلى خطوط إنتاج للقذائف من عيارات وأنواع متعددة.
     
وقالت الوكالة إن كيم دعا أثناء زيارته للمصنع إلى "زيادة أداء المحركات وفعاليتها"، مشددا على "التوسع السريع في القدرة الإنتاجية". 
 
    
وأفادت الوكالة بأن كيم سلط الضوء أيضا على تحديث الأسلحة الصغيرة باعتباره "الأمر الأكثر أهمية وإلحاحا في الاستعدادات للحرب". 
     
وتأتي عملية التفتيش التي قام بها كيم في وقت تستعد فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لإجراء مناورات عسكرية مشتركة كبيرة في وقت لاحق هذا الشهر. وتنظر كوريا الشمالية إلى هذه المناورات على أنها تدريبات لغزوها، وحذرت مرارا من إجراءات "ساحقة" ردا عليها. 
 
         
والشهر الماضي نظمت بيونغ يانغ عرضا عسكريا كبيرا للاحتفال بالذكرى السبعين لهدنة الحرب الكورية، حيث وصف المحللون الحدث بأنه "أكبر عرض كوري شمالي صارخ للأنظمة القادرة على حمل أسلحة نووية".
 

أخبار دولية

كوريا الشمالية

كيم جونغ أون

مصانع

الأسلحة

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