في ذكرى هيروشيما... اليابان تندد بتهديدات روسيا النووية "غير المقبولة"

فوميو كيشيدا: اليابان ستواصل جهودها من أجل عالم خال من الأسلحة النووية

ندد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الأحد بتلويح روسيا بإمكانية استخدام السلاح النووي، في يوم إحياء اليابان الذكرى الـ78 لإلقاء الولايات المتحدة قنبلة ذرية على مدينة هيروشيما.



وقضى حوالى 140 ألف شخص في هيروشيما في 6 آب 1945 و74 ألفا آخرون بعد ثلاثة أيام في ناغازاكي حين ألقت الولايات المتحدة قنبلتين ذريتين على المدينتين في نهاية الحرب العالمية الثانية.



وقال كيشيدا خلال مراسم في هيروشيما إن "الدمار الذي أحدثته الأسلحة النووية في هيروشيما وناغازاكي لا يمكن أن يتكرّر أبدا".



وأكد رئيس الوزراء الذي تتحدر عائلته من هيروشيما أن "اليابان، الدولة الوحيدة التي تعرضت لقصف ذري خلال الحرب، ستواصل جهودها من أجل عالم خال من الأسلحة النووية".



وقال: "الطريق نحو هذا الهدف يزداد صعوبة بسبب الانقسامات المتزايدة في صفوف الأسرة الدولية حول نزع السلاح النووي والخطر النووي الروسي".



وشدد على أنه "على ضوء هذا الوضع، من المهم للغاية إعطاء دفع دولي لتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية".