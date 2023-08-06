أوكرانيا تعلن إسقاط 30 صاروخا و27 مسيّرة أطلقتها روسيا خلال الليل

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 30 صاروخ كروز من أصل 40 أطلقتها موسكو، إضافة الى 27 طائرة مسيّرة، في تصدّيها لسلسلة هجمات ليلية نفذتها القوات الروسية.



وأكدت القوات الجوية عبر تطبيق تلغرام "تدمير 30 صاروخ كروز و27 مسيّرة هجومية"، مشيرة الى أن روسيا أطلقت ثلاثة صواريخ "كينجال" الفرط صوتية، من دون أن تحدد ما اذا كانت تمكنت من إسقاطها أو أصابت أهدافها.