رئيس بلدية موسكو يؤكد إسقاط مسيّرة في أجواء العاصمة الروسية

أعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين أن الدفاعات الجوية دمّرت طائرة مسيّرة في أجواء العاصمة الأحد، في هجوم هو الأحدث ضمن سلسلة استهدافات أوكرانية متزايدة للعاصمة الروسية.



وكتب سوبيانين عبر تلغرام: "اليوم قرابة الساعة الحادية عشرة (08,00 ت غ) حاولت مسيّرة اختراق الأجواء في اتجاه موسكو. تمّ تدميرها من قبل قوات الدفاع الجوي أثناء اقترابها".