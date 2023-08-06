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الصين تتهم قوارب فيليبنية بدخول مياهها "بشكل غير قانوني"

أخبار دولية
2023-08-06 | 05:32
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الصين تتهم قوارب فيليبنية بدخول مياهها &quot;بشكل غير قانوني&quot;
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الصين تتهم قوارب فيليبنية بدخول مياهها "بشكل غير قانوني"

أعلنت الصين اليوم، أنها اتخذت "الضوابط الضرورية" ضد قوارب فيليبينية دخلت مياهها بشكل "غير قانوني"، بعد اتهام مانيلا خفر السواحل الصينيين بإطلاق خراطيم المياه على زوارق خفر سواحلها في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.
     
وقال المتحدث باسم خفر السواحل الصينيين جان يو: "اخترقت سفينتا إصلاح وسفينتان لخفر السواحل من الفيليبين بشكل غير قانوني المياه... في جزر نانشا الصينية".
     
وبحسب المتحدث فإن بكين "نفذت الضوابط الضرورية وفقا للقانون وقامت بإيقاف السفن الفيليبينية التي كانت تحمل مواد بناء غير قانونية".
     
ووقع الحادث السبت عندما قامت زوارق خفر السواحل الفيليبينيين بمرافقة سفن تحمل إمدادات لجنود فيليبينيين متمركزين في جزر سبراتلي في بحر الصين الجنوبي.
     
واستنكر بيان لخفر السواحل الفيليبينيين بشدة "مناورات خفر السواحل الصينيين الخطيرة والاستخدام غير القانوني لخراطيم المياه ضد زوارق خفر السواحل الفيليبينيين". 
     
وتطالب الصين بالسيادة شبه الكاملة على البحر الذي يعد ممرا تجاريا لبضائع بتريليونات الدولارات سنويا، وسط مطالبات منافسة من بروناي وماليزيا والفيليبين وتايوان وفيتنام. 
     
وتجاهلت بكين حكما صادرا عام 2016 عن محكمة التحكيم الدولية الدائمة في لاهاي، نصّ على أن المطالبة التاريخية للصين بمعظم البحر لا أساس لها. 

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