حادث قطار في باكستان: مقتل 15 شخصا على الأقل واصابة 40

قطار يخرج عن مساره في جنوب باكستان

قتل 15 شخصا على الأقل اليوم عندما خرج قطار عن مساره في جنوب باكستان، بحسب وسائل اعلام محلية.



وقال محسن سيال وهو مسؤول في السكك الحديد لـ"هوم نيوز" إن "قطار الهزارة السريع كان متوجها من كراتشي إلى أبوت آباد، وخرجت 8 عربات عن مسارها".



وأكد التلفزيون الباكستاني مقتل 15 شخصا على الأقل واصابة 40 آخرين، نقلا عن مسؤولين في خدمة السكك الحديدية.