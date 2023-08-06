مقتل مسؤول في حزب العمال الكردستاني بقصف "مسيّرة تركية" في شمال العراق

قُتل "مسؤول عسكري" في حزب العمال الكردستاني وأصيب آخر إثر قصف بمسيّرة نسب إلى تركيا في إقليم كردستان في شمال العراق، وفق ما أفاد بيان صادر عن جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم.



وأوضح البيان أنه عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً، "استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي سيارة لمقاتلي حزب العمال الكردستاني بالقرب من منطقة أغجلر في قضاء جمجمال" في محافظة السليمانية، معلنا أن ذلك "أسفر عن مقتل مسؤول عسكري من حزب العمال وإصابة مقاتل آخر" بجروح.



وأواخر تموز، قُتل 4 عناصر من حزب العمال الكردستاني في قصف مماثل في شمال العراق.