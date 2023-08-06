حادث سير يودي بحياة 24 شخصا في المغرب

أودى حادث سير بحياة 24 شخصا في إقليم أزيلال بوسط المغرب، كما أفادت السلطات المحلية، في حصيلة تعد بين الأعلى التي تسجل في المغرب لحوادث السير.



وأوضحت سلطات الإقليم لوكالة فرانس برس أن حافلة تقل ركابا كانت متجهة الى السوق الأسبوعي في مدينة دمنات انقلبت على احدى المنعرجات