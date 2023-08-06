ارتفاع حصيلة حادث خروج قطار عن سكته في باكستان

كم بلغ عدد القتلى حتى الساعة؟

ارتفعت حصيلة ضحايا خروج قطار عن مساره في جنوب باكستان الأحد إلى 28 قتيلا، وفق ما أفاد وزير شبكة سكك الحديد.



وأفادت المعلومات حتى الآن بأن 28 راكبا لقوا حتفهم وأصيب العديد بجروح، وألف شخص على الأقل كانوا على متن قطارهزارة إكسبرس عندما خرج عن السكة.