محكمة عسكرية لحماس تقضي بإعدام سبعة أشخاص دينوا بـ"التخابر" مع إسرائيل

أصدرت محكمة الإستئناف العسكرية التابعة لحكومة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، أحكاما بإعدام سبعة أشخاص دينوا بـ"التخابر" مع إسرائيل وبسجن آخرين مدى الحياة، بحسب وزارة الداخلية في قطاع غزة.



وأصدرت محكمة الاستئناف العسكرية بهيئة القضاء العسكري في غزة "أحكاما بالإعدام بحق سبعة متخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب أحكام أخرى بالأشغال الشاقة الموقتة والمؤبدة بحق 7 متخابرين آخرين".



وأشار بيان المحكمة الى أن إعدام السبعة الذين دينوا بـ"التخابر" مع اسرائيل سيتم تنفيذه شنقا حتى الموت، من دون تحديد موعد لذلك.



واوضح أن اعتقال المتهمين بـ"التخابر مع إسرائيل" تم بين العامي 2017 و2019، مع ذكر تفاصيل عن التهم الموجهة لكل منهم.



وشدد على أن "أحكام الإعدام المذكورة تأتي سندا لنص المادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001. وكل الأحكام صدرت وجاهيًا وبالإجماع وأفهمت علنا".



وبموجب القانون الفلسطيني، يستوجب حكم الإعدام موافقة رئيس السلطة الفلسطينية قبل تنفيذه، لكنّ حركة حماس تجاهلت ذلك مرات عدة في السابق.