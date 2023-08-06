مقتل ستة عسكريين سوريين في هجمات لهيئة تحرير الشام



قُتل ستة عناصر من قوات النظام السوري الأحد في هجمات على مواقعهم في شمال غرب البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وأورد المرصد أن هيئة تحرير الشام وفصائل متحالفة معها نفذت ثلاثة هجمات أوقعت "ستة قتلى للنظام بينهم ضابطان، (اضافة الى) إصابة عنصرين آخرين".



وأضافت المنظمة التي تتخذ مقرا في بريطانيا وتعتمد على شبكة واسعة من المصادر داخل سوريا، أن الهجمات استهدفت مواقع للنظام في محافظة اللاذقية.