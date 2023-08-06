الجيش الاسرائيلي يقتل ثلاثة ناشطين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة

افاد الجيش الإسرائيلي والشرطة وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) بأن الجيش الاسرائيلي قتل ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة كانوا يستعدون لتنفيذ "اعتداء".



وجاء في بيان مشترك أنه "تم التعرف على خلية إرهابية من مخيم جنين للاجئين داخل سيارة كانت في طريقها لارتكاب اعتداء"، مضيفا أن "قوات الامن أردت رئيس الخلية وفردين آخرين فيها في محيط جنين شمال الضفة الغربية".