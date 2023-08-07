وزير الخارجية الإيراني يزور اليابان ولقاءات على مستوى رفيع

يجري وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الاثنين في طوكيو محادثات مع نظيره الياباني يوشيماسا هاياشي، على ما أعلنت وزارة الخارجية اليابانية.



وذكرت محطة "تي بي اس" التلفزيونية اليابانية أن الوزير الإيراني سيلتقي بعد ذلك رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.



يُذكر أنه لم تحصل لقاءات شخصية على هذا المستوى بين طهران وطوكيو في اليابان منذ العام 2019.



ويتوقع ان تدعو اليابان الاثنين إيران مجددا إلى التوقف عن إرسال أسلحة إلى روسيا على ما أوضحت محطة "تي بي اس" نقلا عن مصادر حكومية يابانية عدة.



وكان هاياشي أعرب في آخر اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الإيراني في نيسان مجددا عن رغبة اليابان في إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم العام 2015 والمتوقف منذ انسحاب الولايات المتحدة منه.