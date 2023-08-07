قتلى في قصف إسرائيلي على محيط دمشق

قُتل أربعة عسكريين وجُرح أربعة آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف ليل الأحد-الاثنين مواقع في محيط دمشق، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع السورية.



ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري في وزارة الدفاع قوله إنّه "حوالي الساعة 02,20 من فجر اليوم (12,20 الاثنين ت غ) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".



وأدى القصف إلى "إلى استشهاد أربعة عسكريين وإصابة أربعة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية"، وفق الوكالة.



وأكّد المصدر أنّ "وسائط دفاعنا الجوي تصدّت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".



ودوت اصوات انفجارات سمعت بوضوح في أرجاء العاصمة السورية تلا ذلك سماع إطلاق المضادات الجوية وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.