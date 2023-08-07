الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

النيجر تغلق مجالها الجوي "في مواجهة التهديد بالتدخل"

أخبار دولية
2023-08-07 | 01:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
النيجر تغلق مجالها الجوي &quot;في مواجهة التهديد بالتدخل&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
النيجر تغلق مجالها الجوي "في مواجهة التهديد بالتدخل"
أغلقت النيجر مجالها الجوي "في مواجهة التهديد بالتدخل الذي بدأت تتّضح معالمه انطلاقا من البلدان المجاورة"، وفق ما أعلن العسكريون الذين استولوا على السلطة في نيامي.
   
وجاء في بيان للعسكريين أنه "في مواجهة التهديد بالتدخل الذي بدأت تتّضح معالمه انطلاقا من البلدان المجاورة، أغلق المجال الجوي للنيجر اعتبارا من اليوم الأحد (...) وحتى إشعار آخر"، مشددا على أن "أي محاولة لخرق المجال الجوي" ستواجه برد قوي وفوري.
   
ويأتي الإعلان عن إغلاق المجال الجوي للنيجر مع قرب انقضاء مهلة حدّدتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) للعسكريين لإعادة السلطة إلى الرئيس المنتخب ديموقراطيا محمد بازوم.
   
وحدّدت الأحد الماضي "إكواس" للعسكريين الانقلابيين في النيجر مهلة أسبوع لإعادة السلطة إلى الرئيس تحت طائلة استخدام "القوة".
   
وأطيح بازوم في 26 تموز بعدما احتجزه عناصر في الحرس الرئاسي.

أخبار دولية

مجال جوي

إكواس

النيجر

LBCI التالي
العثور على خمس جثث في شاحنة في المكسيك
بريطانيا ترفع الغرامات المفروضة على توظيف مهاجرين غير شرعيين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-08-04

قادة جيوش دول "إكواس" وضعوا خطة "تدخل عسكري محتمل" في النيجر

LBCI
أخبار دولية
2023-08-03

وفد "إكواس" يصل النيجر ورئيس نيجيريا يدعو الى "حلّ ودّي" للأزمة

LBCI
أخبار دولية
2023-08-05

الولايات المتحدة "تجمد" بعض برامج المساعدات لحكومة النيجر

LBCI
أخبار دولية
2023-08-05

فرنسا تندد بلجوء الإنقلابيين في النيجر إلى "القمع الإستبدادي"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:36

مانيلا "لن تتخلى أبدا" عن جزيرة ايونغين المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي

LBCI
أخبار دولية
04:32

ثمانية قتلى في فيضانات وانزلاقات تربة في فيتنام

LBCI
أخبار دولية
03:46

انخفاض أرباح "أرامكو" النفطية السعودية في الربع الثاني من 2023

LBCI
أخبار دولية
02:02

الفيليبين تستدعي السفير الصيني احتجاجا على إطلاق خراطيم مياه على زوارقها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-07-26

"الباربي المكسيكية"... سلمى حايك تُظهر مفاتنها بلباس البحر مع زوجها! (صور)

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-26

مقدمة النشرة المسائية 26-07-2023

LBCI
فنّ
2023-07-31

على شواطئ اليونان... هاندا أرتشيل تستمتع بعطلتها برفقة حبيبها هاكان صابانجي (فيديو)

LBCI
منوعات
14:20

خطأ طبي قد يُفقد قدرتها على الإنجاب... طبيبة نسائية تحقن مريضتها بالأسيد في المنطقة الحساسة!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

روجيه فغالي يحصد مزيدا من الانتصارات ضمن بطولة لبنان للرالي 2023

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

كرة السلة تجمع نجومها القدامى والجيش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

منتخب لبنان لكرة السلة يواصل استعدادتِه لخوض بطولة كأس العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

راشيا تحتفل بعيد التجلي على طريقتها الجامعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

في مشهد فني راق .. هبة طوجي واسامة الرحباني في افتتاح مهرجانات جبيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

مهرجانات جبيل...غي مانوكيان في حفل نفذت بطاقاته منذ الساعات الاولى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

في الحر والغلاء … اللبنانيون وجدوا بديلًا عن البحر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الملفات الملحّة على طاولة اللقاء الوزاري في الديمان الثلاثاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

الحكومة في أزمة دولار... وقانون الاقتراض بين الحكومة والمجلس

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:04

أسعار المحروقات تسجّل ارتفاعا جديدا

LBCI
منوعات
06:27

وضع هاتفه في حمام فتاة لتصويرها أثناء الاستحمام... فعثر شقيقها على الجهاز وهذا كان مصيره!

LBCI
منوعات
12:25

طبيبة أربعينية أطلقت النار على رضيعها في غرفته ثم أنهت حياتها في حادثة مأساوية!

LBCI
منوعات
06:56

مراهق يتعرّض للإذلال بعد سرقة علبة رقائق البطاطا من صاحب متجر... ضربه بأشنع الطرق وعذّبه ثمّ جرّده من ملابسه!

LBCI
فنّ
13:59

ابنة نوال الزغبي تنفذ مقلباً بوالدتها... دفعتها مباشرةً إلى المسبح وهكذا كان ردّ فعلها! (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
00:36

بين حارة حريك وميرنا الشالوحي ... بري يخرج عن صمته (نداء الوطن)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

ما خلفية تحذير الخليجيين من الوضع في لبنان؟

LBCI
حال الطقس
02:18

موجة حر شديدة.. قريبا؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More