النيجر تغلق مجالها الجوي "في مواجهة التهديد بالتدخل"

أغلقت النيجر مجالها الجوي "في مواجهة التهديد بالتدخل الذي بدأت تتّضح معالمه انطلاقا من البلدان المجاورة"، وفق ما أعلن العسكريون الذين استولوا على السلطة في نيامي.



وجاء في بيان للعسكريين أنه "في مواجهة التهديد بالتدخل الذي بدأت تتّضح معالمه انطلاقا من البلدان المجاورة، أغلق المجال الجوي للنيجر اعتبارا من اليوم الأحد (...) وحتى إشعار آخر"، مشددا على أن "أي محاولة لخرق المجال الجوي" ستواجه برد قوي وفوري.



ويأتي الإعلان عن إغلاق المجال الجوي للنيجر مع قرب انقضاء مهلة حدّدتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) للعسكريين لإعادة السلطة إلى الرئيس المنتخب ديموقراطيا محمد بازوم.



وحدّدت الأحد الماضي "إكواس" للعسكريين الانقلابيين في النيجر مهلة أسبوع لإعادة السلطة إلى الرئيس تحت طائلة استخدام "القوة".



وأطيح بازوم في 26 تموز بعدما احتجزه عناصر في الحرس الرئاسي.